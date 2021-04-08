«Приходите завтра». Мэрия уклонилась от согласования митинга в Челябинске

Челябинские чиновники испытывают новые методы противодействия протестной активности горожан.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска не стала согласовывать митинг в защиту Челябинского городского бора, намеченный на 10 апреля. Об этом рассказала один из инициаторов мероприятия Елена Вахтина.
При этом чиновники формально не запретили митинг, а лишь сослались на сохраняющуюся угрозу распространения коронавирусной инфекции. «Они сказали: мы вам не запрещаем его проведение, когда вся эта история с COVID-19 закончится, пришлем разрешение с указанием даты и места проведения», – рассказала челябинка.
На уведомление о проведении массового пикета инициаторы получили аналогичный ответ.
По словам Елены Вахтиной, пока городские активисты решили сосредоточиться на оценке челябинцами деятельности губернатора Алексея Текслера и его правительства – они начали соцопрос.
Челябинск, Виктор Елисеев
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