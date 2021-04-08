В Челябинске будут судить пятерых россиян, обманувших белорусские казино на 6 миллионов рублей

В суд направили уголовное дело в отношении 5 россиян, совершавших мошенничества на территории Белоруссии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении 5 жителей различных городов России. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

По версии следствия россияне в составе организованной преступной группы в период с ноября 2016 по апрель 2017 года совершали хищения средств в казино, находясь на территории Белоруссии.

Используя техническое устройство с вредоносной программой, которое при взаимодействии с игровыми автоматами обеспечивало выпадение благоприятных выигрышных комбинаций, злоумышленники похитили свыше 6 миллионов рублей.

В рамках исполнения договора о международно-правовой помощи уголовное дело направлено из Генеральной прокураты Республики Беларусь в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и передано в прокуратуру Челябинской области для организации дальнейшего расследования.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

В отношении остальных 12 участников организованной группы вынесены приговоры на территории Белоруссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.04.21

«Приходите завтра». Мэрия уклонилась от согласования митинга в Челябинске. / В пяти городах Южного Урала объявлен режим НМУ. / В Челябинске возобновляется международное авиасообщение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»