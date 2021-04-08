Глава южноуральского села стал фигурантом уголовного дела, подарив знакомым две квартиры

В Челябинской области глава Кумлякского сельского поселения подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении главы Кумлякского сельского поселения Уйского района, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы чиновник, зная, что две квартиры в селе Кумляк являются федеральной собственностью и находятся в оперативном управлении областного учреждения, изготовил решение о признании их бесхозным имуществом и принятии в муниципальную собственность. Затем передал квартиры для проживания по договорам социального найма двум знакомым местным жителям. В последующем они оформили права собственности на квартиры. Ущерб от незаконных действий главы села превысил 1,7 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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