В Чебаркуле чиновница управления соцзащиты незаконно получила 160 тысяч рублей «ковидных» выплат

В Челябинской области глава чиновница незаконно получила «ковидные» выплаты, подделав справки о доходах.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении специалиста управления социальной защиты администрации Чебаркуля, подозреваемой в мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, в 2020 году чиновница представила в органы социальной защиты пакет документов со сведениями о своих с супругом доходах для получения денежной выплаты на ребенка, и получила обоснованный отказ, так как среднедушевой доход их семьи превышал прожиточный минимум. Тогда она принесла в соцзащиту новые пакет документов, где в доходах мужа не указала его зарплату по основному месту работы. В итоге ей оформили выплаты на ребенка, общая сумма которых превысила 160 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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