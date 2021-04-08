Челябинск станет базой для авиакомпании Red Wings

Челябинский аэропорт имени Курчатова станет базой для авиакомпании Red Wings. Первый самолет появится в мае.

«С 1 мая заходит авиакомпания Red Wings к нам в аэропорт с постоянным базированием одного самолета, и мы говорим, что уже в следующем году таких самолетов с постоянным базированием должно быть не менее пяти с возможностью осуществлять различные рейсы, – сообщил сегодня губернатор Алексей Текслер. – Авиакомпания зарегистрировала здесь филиал, это позволяет полноценно использовать челябинскую базу как основную базу для авиакомпании».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до пандемии компания Red Wings осуществляла несколько перелетов из Челябинска: летние перевозки в Симферополь, совместный рейс в Санкт-Петербург и так далее. Но в марте прошлого года все рейсы были отменены, и с тех пор компания в городе не присутствовала. Сейчас же она готова открыть более десятка межрегиональных направлений и несколько международных.

Власти региона, в свою очередь, заявляют о готовности открыть в челябинском аэропорту ремонтную базы для самолетов SuperJet, которые использует компания.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.04.21

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