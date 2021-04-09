Южноуральский губернатор закончил перенастройку «партии власти» под себя

В челябинском отделении «Единой России» поменяли заместителей секретаря и назначили руководителей проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения «Единой России», президиум отделения переизбрал некоторых и избрал новых заместителей секретаря, а также назначил куратора агитационно-пропагандистского блока и партийных проектов.

Первым заместителем секретаря партии переизбран вице-губернатор Анатолий Векшин. Также сохранили свои посты заместителей вице-губернатор Станислав Мошаров и вице-спикер областного заксобрания Олег Голиков. Новыми партийными замами Алексея Текслера стали первый вице-спикер регионального парламента Александр Лазарев и депутат заксобрания, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Моисеев.

Новым куратором агитационно-пропагандистской работы партии после ухода из политики вице-спикер законодательного собрания Константина Захарова стал генеральный директор ОТВ, председатель комитета по информационной политике заксобрания Олег Гербер. Работу с молодежью и общественниками теперь возглавит региональный депутат Алексей Денисенко.

Координатором всех партийных проектов стал руководитель фракции «Единая Россия» в Челябинской городской Думе Денис Лапотышкин.

Интересно, что во время общения с журналистами губернатор Челябинской области и лидер регионального отделения ЕР Алексей Текслер заявил, что руководить партийными проектами будут «лидеры общественного мнения».

Однако, пока пресс-служба южноуральских «единороссов» раскрыла имена лишь некоторых назначенцев, и эти имена явно не «на слуху» у южноуральцев. Так, новым координатором партийного проекта «Здоровое будущее» стал Антон Рыжий, главный врач Челябинской городской детской поликлиники №8, заявившийся на участие в праймериз ЕР по Коркинскому одномандатному округу, где в случае выхода на выборы почти наверняка проиграет лидеру регионального отделения СР Валерию Гартунгу.

Проект «Детский спорт» отошел под крыло Дениса Лапотышкина. Партийный проект «Историческая память» возглавил Денис Кузнецов, директор мультимедийного парка «Россия – моя история». Он предложил создать партийный клуб, который бы занялся паспортизацией памятников истории, разработкой туристических маршрутов и развитием исторической урбанистики, окрестив его «Архистраж». Интересно, что именно так называется уже действующая в Челябинске инициативная группа защитников памятников культуры, вдохновитель которой Юрий Латышев, среди прочего, проводит экскурсии по историческому центру города.

Проектом «Культура малой Родины» будет директор Камерного театра Илья Коломейский.

При этом в пресс-службе регионального отделения ЕР решили не акцентировать внимание на таких партийных проектах, как «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Народный контроль», касающихся наиболее острых проблем.

По сути, единственным результатом заседания президиума стало завершение перенастройки регионального отделения «партии власти» под губернатора. Теперь в его руководстве остались лишь люди из его ближайшего окружения, а также полностью зависимые от него партийцы. Взять того же Мошарова, настоящим подарком для которого стал пост вице-губернатора после потери кресла спикера Челябинской городской думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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