В Челябинской области за сутки умерли 11 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 120 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 57 тысяч 751 зараженный. 2 тысячи 433 из них умерли (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 289).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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