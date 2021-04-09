В Челябинске жильцов многоэтажки затопило во время капремонта крыши

Во время капремонта крыши многоэтажки у челябинцев в квартирах пошел дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 8 апреля, в доме №26 на улице Ловина в Челябинске.

Недавно здесь начался капитальный ремонт: подрядчик меняет кровлю. Однако хлынул дождь, и верхние этажи начало топить. «Ремонтные работы по замене кровли начались в марте 2021 года. Весь дом раскрыт, идет дождь, и в квартирах с потолка потекли ручьи», – пожаловалась в социальных сетях одна из жительниц.

В рамках договора о замене крыши подрядная организация должна была заменить стропильную систему, обрешетку, а также смонтировать гидроизоляционный материал. Изоляция не справилась со своей задачей. После появления жалоб на перекрытия натянули дополнительный изоляционный материал.

«Региональным оператором совместно с подрядной организацией 9 апреля запланирован комиссионный выезд, чтобы провести фиксацию ущерба, нанесенного жителям верхних этажей. После чего будет приниматься решение о компенсации нанесенного ущерба собственникам», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регоператора капремонта в Челябинской области.

При этом представитель фонда отметила, что кровельные работы не считаются сезонными и могут проводиться в любое время года. Хотя в самом регоператоре рекомендуют проводить этот вид ремонта зимой, когда минимизируется риск подтопления верхних этажей, которое может произойти из-за дождей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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