В Челябинске после визита сантехников управляющей компании в доме начался потоп (ВИДЕО)

В Металлургическом районе Челябинска дом залило водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в доме на улице Молодежной, 3. Горожане остались без света и воды.

Об этом пишет интернет-сообщество «Типичный Челябинск»

По словам челябинцев, до ЧП сантехники управляющей компании что-то ремонтировали в подвале. Когда они закончили, через 15 минут хлынула вода из гидранта и начался потоп.

«Было много звонков в наш ЖЭК от всех соседей. Второй этаж тоже залило, хоть не так сильно. Вода шла с потолка. По итогу из ЖЭКа никто не приехал помогать с этим водопадом, воду остановили спустя 10-15 минут, – рассказывают жители дома. – Просили вызвать кого-нибудь, кто будет помогать с уборкой воды, а также электриков (т.к. затопило и электрощитовую). Приехали только электрики, сказали, что топит со второго этажа, развернулись и ушли. Во все квартиры залилась вода».

Впрочем, не все считают, что в произошедшем виновата УК. «Вода рванула из пожарного гидранта, с которого хотели скрутить бронзовые насадки какие-то местные маргиналы, – написал в комментариях к посту один из челябинцев. – Управляйка не отвечает за пожарные гидранты, это обязанность пожарной инспекции. В аварии виноваты те, кто повредил пожарный кран».

Челябинск, Виктор Елисеев

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