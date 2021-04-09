В Увельском районе оставшиеся без воды жители вышли на митинг

Жители Увельского района собрались на стихийный митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центральное водоснабжение в Увельском районе отключили после того, как в местной реке зафиксировали превышение вредных веществ. По признанию чиновников, возобновить его можно будет не ранее чем через 10 дней: в настоящее время вода перенасыщена хлором, который засыпали в скважину после ЧП.

В происходящем жители винят агрофирму «Ариант», вывозящую на поля удобрения, и местных фермеров. Чтобы добиться справедливости, жители района собрались на импровизированный митинг.

Впрочем, ни агрохолдинг, ни фермеры вины в произошедшем не признают. «Мы прекрасно понимаем, что случилась ситуация такая – никто этого не отрицает, – цитирует представителя холдинга 31tv. – Два дня работаем над этим, разбираемся. Давайте проведем расследование, чтобы в дальнейшем исключить. Надо уходить дальше от этих скважин? Будем уходить. Мы же прекрасно понимаем, все мы люди».

Фермеры и вовсе предполагают, что кто-то из водителей грузовиков с удобрениями просто не стал затруднять себя поездкой и вывалил груз рядом со скважиной. А с началом паводка все это добро пошло в водозабор.

В администрации Увельского района местные экологи и вовсе считают, что превышение уровня загрязняющих веществ незначительно. И винить в произошедшем некого.

Челябинск, Виктор Елисеев

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