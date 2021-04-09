Понтоны, заборы, техника: на берегу Увильдов обнаружили более 20 нарушений

В минэкологии Челябинской области заявили о десятках нарушений в водоохранной зоне заповедного озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сотрудники ОГУ «Особо охраняемые природные территории» совместно с полицией Карабаша провели рейд на озере Увильды после публикаций в СМИ и жалоб местных жителей на строительство новых объектов на водоеме.

В ходе проверочных мероприятий выявлено более 20 нарушений, связанных с незаконным размещением понтонов, заборов, преграждающих свободный доступ к водному объекту, а также размещением техники в водоохранной зоне.

«В этом году мы усиливаем рейды на всех особо охраняемых территориях. Основное внимание – это курортные озера, которые пользуются популярностью для отдыха граждан. К началу летнего сезона мы должны проверить все объекты на предмет нарушений, которые, безусловно, должны устранить арендаторы или собственники земель. Если в прошлом году при осуществлении надзорных мероприятий основной акцент делали на базы отдыха, то в этом году мы усиливаем контроль за гражданами, которые незаконно возводят понтоны и перекрывают свободный доступ к водному объекту. Нарушений много, причем нарушают как обычные граждане, так и экс-чиновники и депутаты», – заявили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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