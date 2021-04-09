В 2020 году ХК «Трактор» заработал втрое меньше, чем потратил

Выручка челябинского хоккейного клуба упала на 22%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ХК «Трактор» опубликовал результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году. Согласно опубликованным на сайте Федеральной налоговой службы данным, клуб продолжает существовать исключительно благодаря бюджетным вливаниям.

Так, выручка «черно-белых» упала в 2020 году с 208 млн до 160 млн рублей (-22%). Прибыль от продаж снизилась на 272,7% – прошедший год клуб закончил с убытком в 24 млн рублей. Чистая прибыль «Трактора» снизилась на 6,6%, составив 3,2 млн рублей.

При этом поступило ХК «Трактор» в 2020 году 1,5 млрд рублей. Из них «целевые взносы» (вероятно, средства бюджета Челябинской области) составили 1,2 млрд рублей, снизившись по сравнению с 2019 годом на 10%). Еще 150 млн рублей составили пожертвования и 11 млн рублей – прочие поступления. Сумма поступлений по сравнению с 2019 годом снизилась на 0,8%.

Что касается расходов, то на целевые мероприятия (зарплата хоккеистам, перелеты и прочее) ушло 1,3 млрд рублей, на содержание аппарата – 57 млн рублей, 74 млн рублей – на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества. В связи с падением по большинству статей, расходы руководству клуба также пришлось сократить – на 1,9%

Но тенденция 2019 года сохранилась: ХЛ «Трактор» по-прежнему зарабатывает втрое меньше, чем тратит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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