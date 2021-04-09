В Челябинской области закроют движение для большегрузов

В Челябинской области вводится временное ограничение движения для грузовых автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, временное ограничение движения для большегрузов вводится с 12 апреля до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток (за исключением автодорог Обход города Челябинска (118,997 км) и Вахрушево г. Копейска – Долгодеревенское (31,431 км).

«Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом», – уточнили в ведомстве. Для оформления разрешения необходимо обратиться по телефону: 8 (351) 237-82-54.

Действие приказа не распространяется:

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные;

на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба;

на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автодорог регионального и местного значения Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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