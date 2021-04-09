В Челябинске вынесли второй приговор американцу, распространявшему порно с несовершеннолетними

Американцу, организовавшему в Челябинске порностудии, огласили второй приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курчатовский районный суд Челябинска признал гражданина США Айра Дэвида Лэнга виновным в хранении и изготовлении порнографии с участием несовершеннолетних в целях ее распространения.

По данным пресс-службы суда, установлено, что Лэнг приехал в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-тренера. С 2005-го по 2015 год он изготавливал, распространял, хранил и переправлял в США фото- и видеоматериалы порнографического содержания с участием несовершеннолетних. Для этого он привез на территорию России профессиональное оборудование. Съемки проводились на арендованных квартирах. С 2014 года иностранец наладил распространение порнографических материалов через интернет.

Курчатовский районных суд признал Лэнга виновным в 11 преступлениях с участием 15 несовершеннолетних и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее, в 2018 году, он уже был осужден за аналогичные преступления к 7 годам 6 месяцам колонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.04.21

В Челябинской области закроют движение для большегрузов. / В 2020 году ХК «Трактор» заработал втрое меньше, чем потратил. / Союз журналистов предложил ограничить работу СМИ на митингах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»