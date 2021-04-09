Челябинца, насмерть сбившего женщину на переходе и сбежавшего с места ДТП, отправили в СИЗО со второй попытки

Челябинский областной суд удовлетворил требования прокуратуры о заключении под стражу водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 9 апреля, областной суд рассмотрел представление прокурора Челябинска об обжаловании постановления Центрального районного суда от 30 марта, отказавшего в ходатайстве следователя о заключении под стражу 37-летнему горожанина.

По версии следствия, челябинец 29 марта этого года около 17:30, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Ниссан Террано», около дома №24 по улице 60-летия Октября на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину. После этого он скрылся с места ДТП.

В результате наезда женщина-пешеход скончалась на месте.

Но суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Это решение прокурор обжаловал в Челябинском областном суде.

Апелляционная инстанция удовлетворила требования прокуратуры, постановление районного суда отменила. Южноуральцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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