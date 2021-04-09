На Южном Урале тонет поселок с многодетными семьями

Жители Верхнеуральского района рассказали о потопе в поселке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Верхнеуральском районе затопило улицу Российскую в поселке Новоахуново. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Регион 74».

Как рассказала одна из жительниц, вода пришла вчера, 8 апреля, и очень быстро превратила улицу в подобие Венеции. Решать проблему людям пришлось своими силами.

«На нашей улице обычно страдает один дом. Каждую весну их топит, но власти никаких мер не предпринимают. В этом году вода дошла и до нас. Вчера стояла во дворе. Приходилось надевать высокие сапоги, чтобы пройти в сарай, где живет скотина. Туда, к счастью, вода не дошла. А вот у соседей затопило и сарай, и подпол, где хранилась картошка. Не представляю, как они справляются», – говорит женщина.

По словам южноуральцев, накануне на место приезжал местный глава. Но он появился на улице, когда вода уже спала – благодаря одному из жителей поселка, у которого был трактор. «Он вырыл траншею, и вода сразу стала уходить, – рассказала жительница поселка. – Но к сегодняшнему вечеру, наверное, снова поднимется. Уже потихоньку поднимается. На полях еще много снега, он тает. Его никто не вывозил. Пока власти ничем нам не помогли».

Авторы сообщества отмечают, что в домах, которые топит, живут многодетные семьи: одна семья воспитывает троих детей, другая – восемь. Отправить их в школу в таких условиях проблематично.

Челябинск, Виктор Елисеев

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