В Челябинске сотрудники Ростехнадзора брали взятки за положительную аттестацию

В Челябинской области начальник структурного подразделения управления Ростехнадзора, трое подчиненных сотрудников и директор коммерческой организации подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора (Челябинск), его трех подчиненных сотрудников, подозреваемых в получении взятки в крупном размере, и директора коммерческой организации, подозреваемого в даче взятки.

По данным следствия, сотрудники Ростехнадзора в 2017-2020 годах получили более 150 тысяч рублей от директора учебного центра. За это они выдавали положительные аттестации сотрудниками промышленного предприятия, проходившими обучение в этом центре.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В рамках уголовного дела проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступных эпизодов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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