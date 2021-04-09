Вдруг прокатит: в Челябинской области спасать рейтинг «Единой России» поручили коту

Южноуральские «медведи» решили исправлять имидж партии с помощью глухого кота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети Instagram появилась страница кота, живущего в офисе челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». На такой шаг местные «единороссы» пошли, как сами они признаются, чтобы привлечь внимание южноуральцев к избирательной кампании.

Кота сотрудники РИК подобрали пару лет назад на улице. Он оказался глухим, поэтому с кличкой заморачиваться не стали. Но в постах, которые теперь ежедневно пишет кто-то из партийцев, чаще фигурирует имя Росик.

Видимо, с началом избирательной кампании новое партийное начальство решило: хватит котику даром есть ЕР-овский хлеб, пора отрабатывать. К тому же «котиков все любят». Вот и поручили ему поднимать рейтинг «партии власти».

На некоторых фотографиях кот позирует в мерче с партийной символикой. Но ведущие аккаунт стараются не слишком ею злоупотреблять, вероятно, понимая, что даже образ милого котика может оказаться бессилен изменить отношение избирателей к южноуральским «единороссам», если те будут слишком навязчивы.

«Котик» с удовольствием общается с подписчиками, не оставляя без внимания ни одного комментария. Впрочем, комментарии, по всей видимости, пишут, в основном, чиновники и «товарищи по Партии» (именно так, с большой буквы пишут об организации авторы «кошачьих» текстов).

Хотя есть среди обсуждающих и явно критически настроенные пользователи. «Вы используете животное в пропагандистских целях, нормальный человек так не поступит», – возмущается один из них.

Челябинск, Виктор Елисеев

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