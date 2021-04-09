«Опасно для жизни». В Челябинской области размыло дорогу в районе пограничного пункта

Из-за разлива реки пересекать границу в пункте пропуска Мариинский стало опасно для жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления УФСБ по Челябинской области, затруднения при пересечении границы в пункте пропуска Мариинский возникли после выхода из берегов реки Берсуат.

Разлив реки привел к затоплению участка дороги Бреды – Житикара между российским пунктом пропуска Мариинский и казахстанским Желкуар, глубина потока достигает одного метра.

«Следование в пешем порядке и автомобильным транспортом опасно для жизни и здоровья, – предупреждают пограничники. – Учитывая сложившуюся ситуацию, просим граждан использовать для пересечения границы пункты пропуска Бугристое (Троицкий район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме».

В настоящее время в районе затопленного участка дороги ведутся работы по отводу воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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