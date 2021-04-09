Ура – жара! На Южном Урале репетируют лето

На Южном Урале отрепетируют лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни в регионе установится по-настоящему летняя погода. Уже в субботу, 10 апреля, воздух днем прогреется до плюс 18, а в воскресенье – до плюс 20.

В понедельник, 12 апреля, станет немного холоднее, но к среде дневные температуры снова достигнут летних значений.

К сожалению, такая погода продержится недолго: к концу следующей недели ожидается похолодание до плюс 9. И до конца месяца выше плюс 14 не прогнозируется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.04.21

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