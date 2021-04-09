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Пятница, 9 апреля 2021, 18:34 мск

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ФАС остановила аукцион по закупке трамваев для Челябинска

Аукцион на поставку трамваев для Челябинска приостановили по требованию антимонопольщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определение поставщика трамваев для Челябинска было приостановлено после жалобы на организатора торгов – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» – торгового представителя белорусского холдинга «Белкоммунмаш». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, электронный аукцион на поставку новых вагонов власти Южного Урала объявили в конце марта этого года. На закупку 30 трамваев правительство региона готово потратить до 1 миллиарда 65 миллионов рублей.

Согласно размещенной документации, вагоны вместимостью от 150 пассажиров должны быть выпущены в 2021 году, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения. Каждая из дверей будет снабжена датчиком пассажиропотока. Кроме того, в трамвае должны быть предусмотрены USB-разъем для зарядки телефонов и GPS, зона Wi-Fi. Также вагоны должны соответствовать определенной ранее расцветке – жемчужно-белой или бирюзово-зеленой.

Однако в компании «Торговый дом БКМ», представляющем на российском рынке продукцию белорусского холдинга «Белкоммунмаш», настаивают: техзадание торгов сверстано под конкретную модель электротранспорта.

«Проанализировав техническое задание аукционной документации, ООО «Торговый дом БКМ» считает, что ее условия не соответствуют нормам действующего законодательства, т.к. ограничивают его участие, так и других возможных участников аукциона – производителей следующих моделей полунизкопольных трамвайных вагонов, представленных на рынке Российской Федерации: модель 802 (производства ОАО «УКХ «БКМ»), модель 71-415 (производства АО «УВЗ»), – говорится в жалобе, направленной в УФАС по Челябинской области. – Требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют исключительно одной модели трамвая, производимой в Российской Федерации, а именно трамвайному вагону модели 71-623 производства АО «УКВЗ».

В настоящий момент жалоба, поступившая 6 апреля, находится на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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