В трех районах Южного Урала затоплены дороги

Вышедшие из берегов реки и талая вода затопили автомагистрали в трех районах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с наступлением устойчивых положительных температур в регионе усиливаются паводковые явления.

На сегодняшний день в трех районах наблюдаются переливы воды через региональные автодороги.

В Варненском районе – на участках автодороги Варна – Алексеевна, км 25 – км 27 (ширина перелива 10 метров, глубина 7 сантиметров) и на 29 км (ширина 25 метров, глубина 4 сантиметра).

В Карталинском районе на 4 километре дороги Великопетровка – Татищево (в районе деревни Горная) из-за таяния снега в горах вода вышла на магистраль. Ширина перелива 10 метров, глубина 30 сантиметров.

В Брединском районе затоплен участок на 191 км автодороги Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды. Ширина перелива 8 метров, глубина 5-10 сантиметров.

На всех вышеперечисленных участках проезд обеспечен. Установлены предупреждающие знаки, ведется наблюдение.

Также из-за разлива реки Берсуат (Казахстан) остается закрытым пункт пропуска через границу Мариинский в Брединском районе. В обычном режиме работают пункты пропуска в Троицком (Бугристое) и Варненском (Николаевка) районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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