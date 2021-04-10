В Челябинской области скончались еще десять человек с COVID-19

Число умерших от коронавируса южноуральцев приблизилось к 1300.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 апреля в регионе подтверждено 57 тысяч 870 случаев заболевания COVID-19 (+ 119 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 127 человек. ️Больных COVID-19 – 3255 человек.

Скончались 10 человек: от COVID-19 – 8 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 443 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 297).

Челябинск, Виктор Елисеев

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