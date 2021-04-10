В районе провалов в Челябинске проведут обследование грунтов

В районе провалов на северо-западе Челябинска пройдет инженерно-геологическое исследование грунтов.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 5 апреля напротив дома №7 по улице Куйбышева – у здания центра «Корея Авто» (Куйбышева 2-б) провалился асфальт. Место обрушения напоминало большой кратер.

А в ночь на пятницу, 9 апреля, провал образовался уже на дороге – ближе к жилой десятиэтажке. Часть жителей решила, что существует угроза обрушения и покинула дом еще утром. Через некоторое уже городские власти попросили оставшихся на время покинуть квартиры и даже предложили жилье маневренного фонда тем, кому некуда идти.

По информации пресс-службы мэрии, вчера, 9 апреля, на месте провала грунта выполнен монтаж временного транзитного трубопровода для понижения сточных вод, произведена частичная засыпка и уплотнение.

Сегодня, 10 апреля, продолжаются подготовительные работы для прокладки временного отводного коллектора, который позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора диаметром 1000 мм. Временный коллектор планируется смонтировать в ближайшие двое суток. На восстановление основного коллектора, по предварительным расчетам, уйдет от 10 до 14 дней.

Принято решение и будет сегодня проведено инженерно-геологическое исследование грунтов, прилегающих к многоквартирному дому №7 по улице Куйбышева.

На месте круглосуточно работает 15 единиц техники и до 50 рабочих. Ситуация находится на постоянном контроле главы Челябинска Натальи Котовой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.21

В Челябинской области скончались еще десять человек с COVID-19. / Отпускной сезон на грани срыва: власти РФ планируют ограничение авиасообщения с Турцией. / В трех районах Южного Урала затоплены дороги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»