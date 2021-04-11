От COVID-19 скончались больше 1 тысячи 300 южноуральцев

В Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились почти 58 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 11 апреля в регионе подтверждено 57 тысяч 988 случаев заболевания COVID-19 (+ 118 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 125 человек. ️Больных COVID-19 – 3239 человек.

Скончались 9 человек: от COVID-19 – 7 южноуральцев, от других причин – 2 пациента.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 452 инфицированных (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 304).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.21

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