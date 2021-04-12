Жители пригорода Челябинска позвали губернатора полюбоваться на воду с фекалиями

В Челябинской области жители поселка, оставшиеся без воды, грозят выйти на улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Еманжелинска возмущены бездействием властей, из-за которого они остались без нормальной воды. Вчера, 11 апреля, отчаявшись найти поддержку местных чиновников, они пригласили в гости губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«С начала апреля проблемы с водой в поселке Красногорском! А воз и ныне там! – пишут южноуральцы в соцсетях. – Сегодня вообще выходной – воскресение – и не постирать и не помыться детям. А из крана пустили в 12:00 ужас что за жидкость – как мазут! С фекалиями! Может, вам и отчитаются, что вышли из положения графиком или подключением к скважине – но посмотрите какая она на вид, эта жидкость из крана! Стала вода еще хуже, чем была ранее. Помогите!"

В комментариях к посту один из жителей написал: «Может, губернатор посетит наш край фекалий и аммиака с неприятным запахом и низкими зарплатами!"

Еманжелинцы винят в происходящем агрокомплекс «Ариант». Но не верят, что власти, действительно, предпримут хоть какие-то действия, которые изменят ситуацию.

В комментариях к посту один из жителей области предлагает выйти к администрации с требованием приструнить промышленников.

Ранее жители Увельского и Еманжелинского районов обвиняли агрохолдинг в попадании в питьевую воду навоза, который предприятие свозит на местные поля. Но в холдинге заявили, что не сливал на поля удобрения в то время, когда резко ухудшилось качество воды. В настоящее время прокуратура проводит проверку по жалобам южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.21

Перманентная угроза: в Челябинске разрабатывают защиту от космических «пришельцев» (ФОТО, ВИДЕО). / Город и те, кто в нем: челябинцев пригласили обсудить городские проблемы. / Возможны сюрпризы: Песков раскрыл подробности о будущем послании Путина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»