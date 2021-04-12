Соратника экс-мэра Челябинска требуют приговорить к 11 годам лишения свободы

Гособвинение затребовало 11 лет колонии для экс-начальника управления капитального строительства Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 12 апреля, в Центральном районном суде Челябинска состоялись прения по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки.

Напомним, чиновника задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятку на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Пашков отказался признавать свою вину. Государственный обвинитель попросил признать его виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в 75 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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