Число южноуральцев, заболевших COVID-19, превысило 58 тысяч

В Челябинской области коронавирусной инфекцией заразились более 58 тысяч человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 12 апреля в регионе подтверждено 58 тысяч 105 случаев заболевания COVID-19 (+ 117 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 121 человек. ️Больных COVID-19 – 3226 человек.

Скончались 9 человек: от COVID-19 – 8 южноуральцев, от других причин – 1 пациент.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 461 инфицированный (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 312).

Челябинск, Виктор Елисеев

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