Грузовой поезд насмерть сбил мужчину под Челябинском

В Челябинской области следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, 10 апреля в 22:53 на 2076 километре 8 пикета станции Полетаево Южно-Уральской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирован 49-летний мужчина. По данному факту проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным южноуралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение. Но ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.21

Число южноуральцев, заболевших COVID-19, превысило 58 тысяч. / Соратника экс-мэра Челябинска требуют приговорить к 11 годам лишения свободы. / Жители пригорода Челябинска позвали губернатора полюбоваться на воду с фекалиями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»