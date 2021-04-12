На Южном Урале зафиксировали первые в сезоне природные пожары

В Челябинской области начались природные пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на территории Каслинского пожарно-спасательного гарнизона начали фиксировать случаи горения сухой травы и камыша. Так, первые сообщения поступали от жителей Кунашакского муниципального района.

«Первое горение камыша зафиксировано на площади 2 гектара, из-за невозможности подъезда к месту горения, тушение производилось с помощью ранцевых огнетушителей. Накануне факт горения травы на площади 5 квадратных метров фиксировался в Каслинском городском поселении», – отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.

Во многих случаях трава выжигается умышленно для очистки территории от нежелательной растительности и ее прошлогодних остатков. Зачастую причиной загорания травы становится элементарная небрежность и неосторожность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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