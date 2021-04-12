Глава южноуральского села уволился после пьяного ДТП

В Челябинской области глава села подал в отставку после ДТП с пострадавшим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Луговского сельского поселения (Красноармейский район) Рашит Сабиров подал в собрание депутатов заявление об отставке с 12 апреля.

В минувшие выходные чиновник спровоцировал аварию. 10 апреля, выезжая на автомобиле «Киа» со второстепенной дороги на главную, он врезался в УАЗ. Отечественный автомобиль от удара перевернулся. Пострадал его водитель.

По информации регионального полицейского главка, глава села управлял автомобилем, будучи пьян.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.21

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