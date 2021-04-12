В мэрии Челябинска рассказали о результатах обследования грунтов в месте провала на северо-западе

Челябинские чиновники рассказали об обследовании грунтов районе дома, жильцов которого эвакуировали из-за провала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на ликвидацию провала рядом с домом по улице Куйбышева, 7 в Челябинске потребуется около двух недель. Это подтвердил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На месте провала грунта 9 и 10 апреля был выполнен монтаж временного транзитного трубопровода для понижения сточных вод, произведены частичная засыпка и уплотнение, – рассказал чиновник. – В выходные смонтировали временный отводной коллектор протяженностью 300 метров и диаметром 400 миллиметров. Он позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора. Ведутся пусконаладочные работы по подключению перекачивающих насосов».

Вице-мэр подтвердил ранее уже звучавшую информацию о том, что на восстановление основного коллектора уйдет до двух недель.

Также чиновник рассказал о предварительных итогах исследования грунтов в районе многоэтажки. «Визуальный осмотр признаков подтопления фундамента дома сточными водами не выявил. На месте круглосуточно работает до 15 единиц техники и до 50 рабочих», – отметил Александр Астахов.

Напомним, в ночь на 5 апреля напротив дома №7 по улице Куйбышева – у здания центра «Корея Авто» (Куйбышева, 2-б) провалился асфальт. Место обрушения напоминало большой кратер.

А в ночь на пятницу, 9 апреля, провал образовался уже на дороге – ближе к жилой десятиэтажке. Часть жителей решила, что существует угроза обрушения и покинула дом еще утром. Через некоторое уже городские власти попросили оставшихся на время покинуть квартиры и даже предложили жилье маневренного фонда тем, кому некуда идти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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