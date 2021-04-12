В Челябинской области вынесли приговор завотделением больницы, укравшей лекарства на миллион рублей

Заведующая отделением больницы в Озерске судом признана виновной в хищении лекарственных препаратов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал заведующую отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА России виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения.

Установлено, что в 2017-2019 годах женщина похищала лекарства, внося в журнал учета ложные сведения о выдаче пациентам. Общая стоимость присвоенных ею препаратов превысила 1 миллион рублей.

В ходе судебного следствия она признала себя виновной в полном объеме, ущерб ею возмещен.

Суд приговорил медика трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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