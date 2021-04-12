В Челябинске участникам студенческого фестиваля подарили лапшу

На открытии фестиваля «Студенческая весна» участникам вручили наборы с лапшой быстрого приготовления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской этап фестиваля «Студенческая весна» стартовал на минувшей неделе.

Организаторами форума стали региональное отделение Российского союза молодежи и АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» при поддержке управления по делам молодежи Челябинска.

Фестиваль после годового перерыва вернулся в «живой» формат: в прошлом году из-за пандемии коронавируса он проходил в онлайне.

Каждый участник, пришедший на открытие, получил подарочный пакет. При этом подошли к его наполнению организаторы с изрядной фантазией. В фирменном пакете, помимо ручки, набора стикеров, защитной маски из ткани и бейджика, была еще и упаковка с лапшой быстрого приготовления. Разумеется, тоже с символикой фестиваля, отмечающего в этом году 25-летие.

В курирующей форум студенческого творчества мэрии Челябинска рассказали, что из городской казны на его проведение выделили 1,3 миллиона рублей. Но на сувенирную продукцию бюджетные деньги не тратили, заверяют чиновники. Ее разрабатывали и заказывали общественные организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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