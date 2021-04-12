Стоимость краткосрочной аренды домов выросла на Южном Урале на треть

В преддверии туристического сезона в Челябинской области выросли цены на краткосрочную аренду квартир и домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по стране на начало апреля 2021 года средняя цена на посуточную аренду квартир выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 1 тысячи 578 рублей в сутки. Посуточная аренда загородной недвижимости в среднем стала дороже на 29% – до 4 тысяч 500 рублей в сутки. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками портала «Авито Недвижимость».

Сильнее всего – на 17% – в среднем по стране выросла цена на краткосрочную аренду трехкомнатных квартир: снять такую квартиру можно за 2 тысячи 492 рубля в сутки. Цена на студии за год выросла на 11% и составила 1 тысячу 515 рублей в сутки. Студии и однокомнатные квартиры для аренды на непродолжительный срок пользуются самым высоким спросом у россиян.

Наиболее заметное повышение средних цен на аренду квартир было зафиксировано в Крыму – там рост составил 33% по сравнению с апрелем 2020 года. Теперь снять квартиру в Крыму в среднем обойдется в 2 тысячи рублей в сутки. В Приморском крае цена посуточной аренды квартир выросла на 28% и составила 2 тысячи 300 рублей в сутки, в Карелии и Магаданской области цены выросли на 25% – до 1 тысячи 500 и 2 тысяч 500 рублей соответственно.

В Челябинской области средняя цена на посуточную аренду квартир увеличилась на 10% и составила 1 100 рублей в сутки. При этом стоимость аренды однокомнатной квартиры за год не изменилась, оставшись на уровне 1 тысячи рублей. «Двушки» подорожали на 7%: сутки аренды в этом году обойдутся в 1 тысячу 500 рублей против 1 тысячи 400 год назад. Трехкомнатную квартиру на Южном Урале можно снять за 1 тысячу 899 рублей (рост на 12%, в 2020 году – 1 тысяча 700 рублей). Аренда квартир с четырьмя и более комнатами, наоборот, снизилась на 10% – с 1 тысячи 890 до 1 тысячи 700 рублей.

Интересно, что в некоторых областях заметно выросла цена на аренду именно квартир с 4 и более комнатами: так, в Калининградской области цены в данном сегменте увеличились в 3,4 раза. Снять такую квартиру в Калининградской области сейчас в среднем стоит 5 тысяч рублей в сутки. В Санкт-Петербурге средняя цена на посуточную аренду четырехкомнатных квартир выросла на 71%, составив 6 тысяч рублей в сутки.

Средняя цена на краткосрочную аренду студий сильнее всего – на 33%, до 2 тысяч в сутки – выросла в Крыму.

Цена на посуточную аренду загородной недвижимости в среднем по стране выросла на 29% – до 4 тысяч 500 рублей в сутки. Сильнее всего – на 40% – повысилась цена на краткосрочную аренду дач. Это объясняется в том числе и тем, что дачи в большинстве случаев не отапливаются, и в холодное время года сдаются гораздо реже, чем в весенне-летний период. В среднем в России арендовать дачу стоит 3 тысячи 500 рублей в сутки. Аренда таунхаусов стала дороже на 20% и теперь стоит в среднем 3 тысячи рублей в сутки. Цены на аренду и домов, и коттеджей выросли на 17% и составили 3 тысячи и 7 тысяч рублей в сутки соответственно.

Сильнее всего цены на краткосрочную аренду загородной недвижимости увеличились в Кабардино-Балкарии: за год цена выросла в 2,5 раза и составила 5 тысяч рублей в сутки. Вдвое цены на загородную аренду недвижимости выросли в Волгоградской области (4 тысячи рублей в сутки), Тамбовской области (4 тысячи рублей в сутки) и Ямало-Ненецком Автономном округе (10 тысяч рублей в сутки).

В Челябинской области средняя цена на краткосрочную аренду загородной недвижимости выросла на 33% и составила 3 тысячи 999 рублей в сутки. При этом рост отмечен только в сегменте домов. Цена на краткосрочную аренду таунхаусов (2 тысячи 500 рублей), домов (3 тысячи рублей) и коттеджей (6 тысяч рублей) не изменились.

Были замечены и отдельные яркие тенденции в регионах. В Ростовской области цена на краткосрочную аренду коттеджей выросла в 2,3 раза и составила 7 тысяч рублей в сутки. В Красноярском крае сильнее всего – в 4 раза – увеличились цены на посуточную аренду дач. В среднем арендовать дачу там можно за 6 тысяч рублей в сутки.

«Рост цен на посуточную аренду в стране обусловлен тем, что календарная зима закончилась, и туристическая активность вновь возобновляется. Люди начинают выезжать на природу, путешествовать в соседние города, арендовать необычное жилье, такое как глэмпинг или домик в лесу с панорамной крышей, чтобы сменить обстановку и провести выходные на свежем воздухе. Мы ожидаем, что цены на краткосрочную аренду будут и далее увеличиваться, ведь впереди майские праздники и открытие летнего сезона отпусков», – руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» говорит Артем Кромочкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.21

В Челябинске участникам студенческого фестиваля подарили лапшу. / В Челябинской области вынесли приговор завотделением больницы, укравшей лекарства на миллион рублей. / Транзит власти в России отменяется: возможна только ротация. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»