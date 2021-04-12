В Челябинске закрыли движение после обвала дороги

Из-за провала грунта в Челябинске закрыли движение на нескольких улицах.

Как сообщал ранее «Новый День», в пятницу, 9 апреля, у дома №7 по улице Куйбышева произошел обвал проезжей части в результате разрушения ливневого коллектора и подмыва основания дороги. Сегодня в пресс-службе ГИБДД Челябинска заявили о перекратии движения из-за работ по устранению провала.

«Сотрудники ГИБДД УМВД России по Челябинску обеспечивают безопасность дорожного движения в месте аварии. Были приняты меры по ограничению движения в месте производства ремонтных работ», – уточнили в силовом ведомстве.

В настоящий момент движение перекрыто на участке улицы Куйбышева от улицы Чайковского до улицы Косарева, а также участок улицы Чайковского от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта.

При движении по улице Куйбышева со стороны северо-запада водителям разрешен поворот налево на улицу Мастеровую, и направо в сторону Комсомольского проспекта по улице «Малой Чайковского».

Водителям транспортных средств необходимо заблаговременно планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Напомним, в мэрии заявили, что ремонт коллектора продлится около 14 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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