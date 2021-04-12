Пятеро южноуральцев пострадали от нападения клещей

В Челябинской области активизировались клещи.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на в медицинские организации региона обратилось 5 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 детей. За аналогичный период 2020 года пострадали 22 человека, в том числе 7 детей.

Нападение клещей отмечено в Троицком районе, Миассе и Челябинске. Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С целью снижения численности клещей будет проводиться расчистка территорий с последующей противоклещевой обработкой мест массового посещения людьми, в том числе мест отдыха (парков, скверов, пляжей и т.д.). Населению рекомендуется проводить обработки садовых и дачных участков, огородов, используя разрешенные для индивидуального применения средства либо пригласить дезинфекционные учреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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