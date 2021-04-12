Многострадальный копейский поселок уходит под воду

В пригороде Челябинска затопило полпоселка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поселок Горняк, расположенный на территории Копейска, затопило в результате таяния снега. Об этом жители рассказали в социальных сетях.

«Помогите, мы тонем! – пишут копейчане. – Улицы Пестеля, Рогалева, Суворова, Куйбышева! Вся сторона за линией тонет. И всем наплевать. Старики в туалет выйти не могут, не говоря уже о магазине. Дети в школу пройти по этим болотинам не могут. Ливневки все забиты, траншеи забиты, воде уходить некуда! Скорая не проедет, МЧС не едет – боятся, видимо, застрять. Начали откачку с конца улицы Пестеля на начало этой же улицы. Логика где? Какой смысл??? Администрация города, вы где? Почему поселковая администрация бездействует?"

В мэрии Копейска заявили, что в поселок выехали специалисты администрации. При этом чиновники заверили, что все работы по недопущению подтопления в Горняке провели.

Напомним, в начале января этого года жители Горняка рассказали об аварии на коллекторе: несколько дней улицы топило содержимое канализации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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