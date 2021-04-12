В Челябинской области судят экс-командира части, заставившего солдат строить ему дачу

На Южном Урале военные целый год бесплатно строили дачу своему командиру.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, инстанция рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего командира войсковой части в злоупотреблении должностными полномочиями.

Офицер купил в садоводческом некоммерческом товариществе земельный участок с двухэтажным домом. При этом для выполнения строительных и отделочных работ привлек подчиненных ему четырех военнослужащих части.

В течение года солдаты выполняли работы по уборке строительного и бытового мусора, демонтажу имевшегося и монтажу нового ограждения, работы по внутренней отделке второго этажа жилого строения обшивочной доской, демонтажу имевшейся беседки и строительство новой, работы по внешней отделке жилого строения, работы по укладыванию тротуарной плитки для стоянки автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.04.21

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