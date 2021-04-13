На Таганае первые цветы зацвели раньше срока

На Таганае зацвели первые цветы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», цветы начали цвести на неделю раньше среднемноголетнего срока. Впрочем, в 2008-м это вообще случилось 7 апреля.

Если продержится теплая погода, то через две недели цветы покроют белым ковром все таганайские поляны. Их ботаническое название – ветреницы, а в народе – подснежники. Сейчас в национальном парке встречается три вида: ветреница алтайская, ветреница косматая и ветреница пермская.

Еще один вестник весны – комар-кусака – в этом году появился 10 апреля, и это на 11 дней раньше, чем обычно. «Новорожденные самки сейчас вялые, а вот самцы, которые не пьют кровь и питаются нектаром, более активные. После вылета у них начинается роение, другими словами, брачные танцы. Наблюдать за ними можно на тропах в солнечную погоду. Массовый лет кусак ожидается уже в начале мая», – рассказали специалисты парка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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