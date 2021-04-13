Южноуральцы несколько месяцев живут без воды. Чиновники кормят завтраками

Жители села в Челябинской области остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вот уже несколько месяцев жители села Агаповка не могут добиться от властей и коммунальщиков восстановления водоснабжения. Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, 20 января в селе по улице Дорожная перемерз водопровод. В результате этого по сей день без воды остаются два дома – 76а и 78а. В последнем живет одинокая пенсионерка. «Обращались и к главе Агаповского района, и к главе поселения, и к директору ЖКХ. На вопрос: когда будет вода? – сказали: «Снег растает, начнем делать», – возмущается автор сообщения. Так снега нет уже 2 недели».

При этом в официальном ответе, направленном южноуральцу еще 2 марта за подписью замглавы района, содержится совсем другая информация. Чиновник сообщает, что работы уже ведутся, а для обеспечения водоснабжения организован подвоз воды по графику. Мужчина признается, что из-за длящейся уже несколько месяцев засухи он вынужден снимать жилье.

Кстати, автор пишет, что уже второй раз обращается к главе Южного Урала по этому поводу. Первое обращение никаких результатов не принесло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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