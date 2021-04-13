Челябинцы рассказали сразу о нескольких провалах асфальта в городе

В Челябинске образовалось сразу несколько провалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной провал грунта появился около дома №19 по улице Труда. О появившейся в результате этого дыре в асфальте челябинцы рассказали в социальных сетях.

На фотографии, сопровождающей пост, заметно, что из дыры в тротуаре торчат ветки. По словам горожан, ветки в провал засунули сотрудники управляющей организации, «чтобы никто туда не провалился».

Еще один провал зафиксировали на пересечении улиц Пограничная и Курганская в Ленинском районе. «Что вообще происходит в Челябинске? По всему городу, что ли, асфальт проваливается…», – недоумевают южноуральцы в социальных сетях.

Кроме того, похожая дыра, по информации комментаторов поста, образовалась на Краснопольском проспекте.

Напомним, в минувшую пятницу, 9 апреля, огромный провал грунта образовался на улице Куйбышева. Причиной его стала поломка канализационного коллектора. Из-за провала жителей дома эвакуировали. Исправить ситуацию власти обещают в течение двух недель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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