В Челябинской области снова скончались 10 человек с COVID-19

На Южном Урале сохраняются темпы роста смертности среди коронавирусных пациентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 13 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 221 случай заболевания COVID-19 (+ 116 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 123 человека. ️Больных COVID-19 – 3209 человек.

Скончались 10 человек: от COVID-19 – 7 южноуральцев, от других причин – 3 пациент.

С начала пандемии умерли 2 тысячи 471 инфицированный (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 319).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.21

Челябинцы рассказали сразу о нескольких провалах асфальта в городе. / На известном озере Южного Урала массово гибнет рыба. / Южноуральцы несколько месяцев живут без воды. Чиновники кормят завтраками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»