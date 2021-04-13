В Челябинской области снова скончались 10 человек с COVID-19

На Южном Урале сохраняются темпы роста смертности среди коронавирусных пациентов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 13 апреля в регионе подтверждены 58 тысяч 221 случай заболевания COVID-19 (+ 116 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
За прошедшие сутки выписаны 123 человека. ️Больных COVID-19 – 3209 человек.
Скончались 10 человек: от COVID-19 – 7 южноуральцев, от других причин – 3 пациент.
С начала пандемии умерли 2 тысячи 471 инфицированный (непосредственно от инфекции – 1 тысяча 319).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.04.21
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