Больше 14 тысяч выпускников Челябинской области готовятся к итоговому сочинению

Более 14 тысяч выпускников Южного Урала напишут итоговое сочинение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 15 апреля 2021 года выпускникам региона предстоит написать итоговое сочинение (изложение). Работу напишут более 14 тысяч выпускников на базе 580 образовательных организаций.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

«Чтобы работа была зачтена, участникам необходимо продемонстрировать умение рассуждать, анализировать, аргументировать позицию, подкрепляя ее примерами. Итог также зависит от грамотности и уровня речевой культуры. На выполнение работы дается 235 минут, для участников итогового сочинения с ограниченными возможностями здоровья это время увеличивается на 1,5 часа», – рассказала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Выпускникам, как и в предыдущие годы, предстоит выбрать одну из пяти предложенных тем сочинения, которые станут известны лишь за 15 минут до начала его написания. Однако, заранее известны направления тем итогового сочинения: «забвению не подлежит», «я и другие», «время перемен», «разговор с собой», «между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

«Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». Для участников, получивших «незачет» или пропустивших его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально, предусмотрено два резервных дня – 5 и 19 мая», – поясняет Елена Тюрина, начальник управления общего образования министерства образования и науки региона.

Напоминаем, что в день проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, собственные орфографические и толковые словари.

Челябинск, Виктор Елисеев

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