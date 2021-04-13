В Челябинске вынесли приговор рецидивисту, полгода избивавшему беременную жену

Суд отправил в колонию южноуральца, полгода измывавшегося над беременной супругой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал ранее неоднократно судимого мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и истязаниях.

Судом установлено, что с октября 2019 по март 2020 года южноуралец избивал и истязал свою жену, которая материально зависела от него, закрывал в погребе дома, заставлял написать заявление об отказе от ребенка.

Кроме того, нанес ей множество ударов по голове и телу, в результате чего она получила тупую травму головы, перелом костей носа, перелом затылочной кости справа, кровоизлияния в лобной доле. Повреждения эксперты охарактеризовали как тяжкий вред здоровью. На протяжении всего времени истязаний женщина была беременна.

У супругов двое совместных детей – 2019 и 2020 года рождения. Муж ранее неоднократно судим, освободился из мест лишения свободы в 2018 году. Совершил преступления «в период особо опасного рецидива», отметили в надзорном ведомстве. В судебном заседании свою вину не признал.

Суд приговорил челябинца к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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