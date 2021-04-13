В Челябинске вынесли приговор рецидивисту, полгода избивавшему беременную жену

Суд отправил в колонию южноуральца, полгода измывавшегося над беременной супругой.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал ранее неоднократно судимого мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и истязаниях.
Судом установлено, что с октября 2019 по март 2020 года южноуралец избивал и истязал свою жену, которая материально зависела от него, закрывал в погребе дома, заставлял написать заявление об отказе от ребенка.
Кроме того, нанес ей множество ударов по голове и телу, в результате чего она получила тупую травму головы, перелом костей носа, перелом затылочной кости справа, кровоизлияния в лобной доле. Повреждения эксперты охарактеризовали как тяжкий вред здоровью. На протяжении всего времени истязаний женщина была беременна.
У супругов двое совместных детей – 2019 и 2020 года рождения. Муж ранее неоднократно судим, освободился из мест лишения свободы в 2018 году. Совершил преступления «в период особо опасного рецидива», отметили в надзорном ведомстве. В судебном заседании свою вину не признал.
Суд приговорил челябинца к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии особого режима.
Приговор в законную силу в настоящее время не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 13.04.21
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