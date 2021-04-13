Власти решили политизировать ситуацию вокруг Челябинского бора

Челябинских экоактивистов упрекнули в преследовании политических целей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил председатель Российского экологического общества, а также руководитель координационного экологического совета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

Рассуждая о проблеме строительства на территории Челябинского городского бора нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы, эколог подчеркнул, что приоритет необходимо отдать стройке. И выразил недоумение тем, как «используют эту ситуацию с бором отдельные «эксперты» в своих политических целях».

При этом Исмаилов выразил уверенность, что срубленные деревья компенсируют новыми, и напомнил о том, что взамен потерянных 4 гектаров ООПТ получит участок площадью 60 гектаров (урочище Монахи и пойма реки Миасс). И считает действия правительства Челябинской области примером для подобных ситуаций. Заявления общественника возмутили противников уничтожения городского бора.

«Жаль, что у такого специалиста-эколога в приоритетах – разрушение национального достояния. Жаль, что у него нет понимания, что бор – это не набор деревьев, а экосистема со своими связями. И очень плохо, что глава совета игнорирует положения Конституции РФ, нормы закона об ООПТ (особо охраняемая природная территория), где установлены принципы сохранения и развития ООПТ, – отмечает экоактивист Владимир Казанцев. – С таким потребительским и наплевательским отношением к основным положениям закона, когда под необоснованное решение изменяются границы памятника природы, говорится о «компенсации вырубки», от памятника природы останутся одни компенсации. Следующим будет необходимость строительства ещё чего-нибудь: дома для врачей, нового медгородка, таунхаусов и т.п."

Что касается обещанных новых территорий, то, например, урочище Монахи уже входила в состав бора до 2011 года, напоминает общественник. «Затем ее исключили для строительства спортивного центра, но что-то не срослось, и в 2017 году губернатор Дубровский предложил включить ее в территорию ООПТ «Челябинский городской бор» вместе с поймой реки. Ни о каких стройках больниц речи не шло. Проект этого решения лежал в ЗСО, особо никто не торопился. Но здесь представился удобный случай выставить это как большое расширение территории бора в счет уничтожения другой его части. Удобно, не правда ли? – возмущается экоактивист. – Прямо хирурги-самоучки – отрезал, пришил, расширил, сузил. Выживет пациент или нет – вопрос десятый. Главное, что циферки сошлись».

Напомним, на территории Челябинского городского бора власти планируют разместить новый хирургический корпус областной детской клинической больницы. Специально для этого из состава одноименной ООПТ был исключен участок площадью 4 гектара. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда. И вновь судьи встали на сторону экоактивистов. Но и это решение представители заксобрания пытаются сейчас оспорить в кассационном суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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