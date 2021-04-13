Власти Миасса за бесценок продают здание в поселке, где детская поликлиника ютится в полуподвале

Жители южноуральского поселка возмущены продажей здания бывшей молочной кухни по бросовой цене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Миасса готова выставить на продажу здание двухэтажного пристроя в поселке Строителей, где раньше размещалась молочная кухня. При этом населенный пункт остро нуждается в помещении для детской поликлиники. Но в минздраве области брать пустующее здание на баланс отказываются. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«И снова Керченская, 42, – пишет жительница Миасса. – Не станем кривить душой, администрация пыталась достучаться и до губернатора, и до замгубернатора, и до министра здравоохранения. Но... Безрезультатно. Семенов (Юрий, министр здравоохранения Челябинской области. – НД) не желает брать на баланс это здание. Безусловно, это не потому, что его не волнует отсутствие нормального помещения детской поликлиники в поселке Строителей. Ведь столько лет жители терпят. Им обещали, что размещение поликлиники на Ветеранов, 9, временная мера – еще потерпят».

Сейчас детская поликлиника размещается в как раз находится в полуподвальном помещении на улице Ветеранов, 9. При этом минздрав выделил на его ремонт 3 миллиона рублей, хотя оно не отвечает требованиям, предъявляемым к детским медицинским учреждениям. Но почему-то это не смущает областных чиновников. Отказ же от здания на Керченской все-тот же Семенов объясняет несоответствием его СанПинам и необходимостью значительных затрат на его реконструкцию.

«Может, у города есть другие подходящие здания для детской поликлиники? Может, планируется построить новое? А деньги на строительство?" – задается вопросом автор обращения.

Между тем, здание площадью 790 квадратных метров в мэрии намерены выставить на продажу за 3,45 миллиона рублей: после закрытия молочной кухни власти вынуждены нести затраты на охрану помещения и оплату коммунальных услуг.

Впрочем, окончательно судьба пристроя пока не решена. Власти города ждут ответа от министерства здравоохранения Челябинской области на предложение о переезде детской поликлиники.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.04.21

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