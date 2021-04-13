Суд смягчил приговор экс-мэру Чебаркуля

Бывшему главе Чебаркуля скостили срок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд сегодня, 13 апреля, пересмотрел приговор бывшему главе Чебаркуля Сергею Ковригину.

Напомним, 20 января этого года Чебаркульский городской суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки, а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Суд установил, что мэр склонил своего заместителя к заключению договоров аренды муниципальных сетей и инженерных сооружений ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК», в результате чего принадлежащие городу объекты водоснабжения и водоотведения в 2016 году перешли в пользование этих компаний для осуществления предпринимательской деятельности.

Также, с целью избежать материальных затрат на оплату услуг журналиста по освещению его деятельности, мэр фиктивно трудоустроил ее в муниципальное учреждение, где она получила в качестве заработной платы свыше 65 тысяч рублей.

Кроме того, руководитель ООО «ЧПВ» и ООО «ЧПК» в благодарность за передачу водопроводных сетей и покровительство по службе заплатил все той же журналистке свыше 52 тысяч рублей, опять же за освещение деятельности мэра.

Городской суд приговорил Ковригина к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 миллион 44 тысячи рублей, с лишением права занимать определенные должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 5 лет.

Челябинский областной суд оправдал экс-мэра по обвинению в превышении должностных полномочий. В связи с этим срок лишения свободы снижен на два месяца, а срок лишения права занимать должности на госслужбе – на год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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