Поставкой трамваев для Челябинска может заняться компания нового владельца ЧТПЗ

Власти Южного Урала определились с поставщиком трамваев для Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» определился с поставщиком трамваев для областного центра. Протокол аукциона размещен на портале госзакупок.

Напомним, электронные торги на поставку 30 трамвайных вагонов для Челябинска с начальной ценой контракта 1,065 млрд рублей власти Южного Урала объявили в конце марта.

На участие в аукционе поступило две заявки. Однако в итоге аукцион признан несостоявшимся. «В связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, электронный аукцион признается несостоявшимся, –указано в протоколе о подведении итогов торгов от 13 апреля. – На основании рассмотрения вторых частей заявок контракт заключается с ООО «Торговый дом СТМ». Начальная цена снизилась на 6 миллионов рублей.

Компания входит в группу «Синара», принадлежащую Дмитрию Пумпянскому. Ранее структуры Пумпянского рассматривали возможность заключить концессионные соглашения на организацию пассажирских перевозок в Челябинске и Копейске. Позднее принадлежащей бизнесмену Трубной металлургической компании перешел контроль над Челябинским трубопрокатным заводом.

В ООО «Торговый дом СТМ» уже заявили, что намерены поставить в Челябинск трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

В настоящее время определение поставщика приостановлено на время проверки ФАС России жалобы ООО «Торговый дом БКМ». Компания утверждает, что техзадание аукциона предполагает поставку конкретной модели, выпускаемой УКВЗ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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