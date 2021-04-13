В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении машиниста крана, подвеска с которого рухнула на рабочего

В Челябинской области машинист крана промышленного предприятия подозревается в нарушении правил охраны труда, закончившемся гибелью рабочего.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении машиниста крана одного из промышленных предприятий Магнитогорска, подозреваемого в нарушении правил техники безопасности и иных правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, днем 9 февраля 2021 года на территории предприятия машинист в нарушение требований охраны труда при производстве работ с мостовым краном допустил обрыв крюковой подвески главного подъема мостового крана. В результате ее падения получил смертельные травмы рабочий.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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